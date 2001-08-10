В Южно-Сахалинске прошел семинар по грудному вскармливанию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинской детской городской поликлинике состоялось мероприятие, посвященное процессу грудному вскармливанию. В нем приняли участие более 30 специалистов: педиатры, патронажные медсестры, врач Центра грудного вскармливания, а также представители некоммерческих организаций (НКО) областного центра «Семейная азбука» и «Радость», занимающиеся вопросами материнства, детства и поддержки семьи.
- Основная задача семинара - повышение знаний медперсонала в вопросах организации, продвижения и поддержки грудного вскармливания, - рассказала Татьяна Колба, главный врач детской городской поликлиники.
Во время мероприятия специалисты подробно разобрали процесс лактации и механизм кормления грудью. Участникам рассказали, как правильно оценивать различные состояния молочных желез у кормящих матерей и что рекомендовать, если есть проблемы.
Педиатрам и медсестрам напомнили о необходимости наблюдения за кормлением во время первых посещений молодых мам и новорожденных, как правильно дать оценку процессу, на что обратить внимание.
На семинаре поднимались вопросы сцеживания и увеличения лактации, о вреде сосок и пустышек. Специалисты уделили внимание вопросу кормления грудью в условиях пандемии COVID-19.
Для наглядности на мероприятии использовались различные манекены и макеты. Некоторые темы разобрали с участием добровольца – волонтером выступила кормящая мама, за что коллектив детской поликлиники выражает ей особую признательность.
Участники семинара отметили интересное выступление психолога, руководителя НКО «Радость» Александры Заболотской. Докладчик объяснила, как сформировать уверенность и оказать правильную психологическую помощь кормящей маме.
- Вы должны стать помощниками молодым мамам, которые кормят грудью, - призвала участников семинара Татьяна Фигурина, врач консультант Центра грудного вскармливания. - Подсказать, научить, поддержать, а мы вам в этом поможем.
Перед началом конференции участники заполнили анкеты. Анализ опроса позволил выявить пробелы в вопросах грудного вскармливания среди персонала детской поликлиники. Обучение в рамках учреждения продолжится дальше.
Учитывая важность поднимаемой темы в конце ноября этого года пройдет областная конференция для работников всей педиатрической службы региона на базе областной детской больницы.
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