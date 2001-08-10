Южносахалинцев приглашают пройти онлайн-тестирование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинских школьников, их родителей и педагогов приглашают принять участие в ежегодной акции «Культурный марафон», приуроченной к важной дате в истории кино - 125-летию первого киносеанса в России, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие проводится в форме онлайн-тестирования. Основная его цель - познакомить школьников со значимыми кинолентами, вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение.

Вопросы адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями зрителя и какие приемы используют в работе. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики, современных фильмов.

Для участия в «Культурном марафоне» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта https://education.yandex.ru/culture/ и пройти тест до 10 декабря. Начинать можно уже сегодня. Лучшие 500 школьников и 100 учителей получат призы — Яндекс.Станции Лайт.

По информации организаторов проекта — Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Яндекс, - первый «Культурный марафон» состоялся в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, темой года стала культура народов России.