Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
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12:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заместитель транспортного прокурора проведет прием граждан по проблемам доставки грузов из Владивостока

Заместитель транспортного прокурора проведет прием граждан по проблемам доставки грузов из Владивостока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора Кротовым В.А. в 17 – 00 часов 12.11.2021 организован прием граждан в режиме видеосвязи по вопросам, связанным с перевалкой грузов в морских портах Дальнего Востока, рассказали ТИП "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

Гражданам необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Котова Мария Андреевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Роман Васильевич.

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