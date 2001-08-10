Заместитель транспортного прокурора проведет прием граждан по проблемам доставки грузов из Владивостока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора Кротовым В.А. в 17 – 00 часов 12.11.2021 организован прием граждан в режиме видеосвязи по вопросам, связанным с перевалкой грузов в морских портах Дальнего Востока, рассказали ТИП "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

Гражданам необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Котова Мария Андреевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Роман Васильевич.