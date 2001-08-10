Въездной знак появился в сахалинском селе благодаря гранту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гостей села Шебунино Невельского района теперь будет приветствовать красивый въездной знак. Его установили 7 ноября в рамках партийного проекта "Визитная карточка села" на средства гранта "Единой России".

Сельчане давно просили поставить въездной знак на встречах с местными единороссами. В этом году первичное отделение «Единой России» в селе Шебунино выиграло конкурс партийных проектов и получило средства на установку «визитной карточки». Подготовительные работы вели с 1 июля, а на минувших выходных знак украсил въезд в село.

Представители местного отделения «Единой России» считают, что реализация этого проекта позволит повысить привлекательность и узнаваемость села и будет способствовать воспитанию патриотических чувств к родному краю.