Сахалинские писатели встретились со студентами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские писатели Анна Сафонова и Николай Тарасов встретились 10 ноября с первокурсниками островного техникума сервиса. Встреча, организованная Центром чтения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, прошла в рамках проекта «Университет книги», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Разговор со студентами посвятили грядущему 75-летию островного региона и 55-летию Сахалинского регионального отделения Союза писателей России. Гости прочли стихи поэтов прошлых лет, произведения современных писателей, а также рассказали о новых проектах областной библиотеки. Кроме того, на встрече шёл разговор о реальности исторических событий и мифотворчестве в культуре. Студентов также интересовало, как попасть на заседание областного литературного объединения «Лира», которое действует при СахОУНБ.
В ходе встречи писатели подарили библиотеке техникума новые буклеты, закладки, книги. В завершение прозвучало взаимное пожелание проводить творческие встречи и в дальнейшем.
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