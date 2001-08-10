Сахалинские писатели встретились со студентами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские писатели Анна Сафонова и Николай Тарасов встретились 10 ноября с первокурсниками островного техникума сервиса. Встреча, организованная Центром чтения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, прошла в рамках проекта «Университет книги», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Разговор со студентами посвятили грядущему 75-летию островного региона и 55-летию Сахалинского регионального отделения Союза писателей России. Гости прочли стихи поэтов прошлых лет, произведения современных писателей, а также рассказали о новых проектах областной библиотеки. Кроме того, на встрече шёл разговор о реальности исторических событий и мифотворчестве в культуре. Студентов также интересовало, как попасть на заседание областного литературного объединения «Лира», которое действует при СахОУНБ.

В ходе встречи писатели подарили библиотеке техникума новые буклеты, закладки, книги. В завершение прозвучало взаимное пожелание проводить творческие встречи и в дальнейшем.