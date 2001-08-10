Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2021
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11 ноября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
16:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

11 ноября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

11 ноября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 11 ноября с 09.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах 25 микрорайона:

- ул. Анивская, 66-112;

- ул. Южно-Сахалинская, 87-125 и 86-108;

- ул. Тихая, 41-77.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону: 72-32-40, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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