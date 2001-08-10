В Южно-Сахалинске почтили память героя России Сергея Ромашина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школе №3 областного центра, которая носит имя героя РФ Сергея Ромашина, прошло патриотическое мероприятие, посвященное памяти военнослужащего, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сотрудник группы специального назначения ФСБ «Вымпел» майор Сергей Ромашин является выпускником школы №3. Уже более 20 лет учреждение образования носит его имя. Здесь регулярно проходят встречи, классные часы, посвященные жизни и посмертному подвигу майора. Сегодня патриотическое мероприятие было приурочено к его дню рождения - 10 ноября Сергею Ромашину исполнилось бы 54 года.
Помимо учеников и педагогического коллектива, в нем приняли участие сотрудники управления ФСБ России по Сахалинской области, представители общественных и ветеранских организаций. С приветственным словом к собравшимся обратились почетный гражданин Сахалинской области, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Цветков, председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности Александр Иванча. В своем выступлении гости рассказали о жизни и подвиге Сергея Ромашина, а также о событиях чеченских кампаний.
– Сергей Ромашин учился в этой школе, поэтому его пример для школьников особенно близок, – отметил Александр Иванча. – В ожесточенном бою он, несмотря на ранение, до последнего оставался в строю, проявил настоящий героизм. И современная молодежь, действительно, гордится его подвигом.
Собравшиеся почтили память героя минутой молчания. В завершении мероприятия во дворе школы состоялось возложение цветов к бюсту Сергея Ромашина.
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