В московском метро запустили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Арбатско-Покровскую линию московского метро выходит новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс», запуск состава открыл комплекс мероприятий «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Тематический поезд выходит на линии метрополитена уже в четвёртый раз. По традиции старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. На территории региона реализуются сотни инвестиционных проектов. Строятся новые школы, больницы. На это выделены значительные средства в бюджете Российской Федерации. Важно, чтобы Дальний Восток развивался в содружестве и взаимодействии со всей Россией.

В Москве, столице нашей Родины, сосредоточено значительное количество финансовых средств, сконцентрирована деловая активность. Нужно, чтобы москвичи, входя в вагоны этого поезда, вспоминали о том, что у нас есть Дальний Восток – прекрасное место для путешествий, отдыха и бизнеса; просто для того, чтобы приобрести один гектар и получить новую свободу и что-то создать на земле», – отметил Юрий Трутнев.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл 9 ноября в электродепо «Красная Пресня». Состав включает в себя десять вагонов, шесть из них разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Чукотки до Бурятии. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более 2 млн пассажиров. Жители и гости Москвы увидят фотографии знаменитых камчатских вулканов, моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских остров, невероятного озера Байкал и космодрома «Восточный», познакомятся с уникальными природными богатствами и животным миром самой восточной территории России.

«Сахалин – это великолепная природа, туристические маршруты, люди великолепные. Но сегодня это не просто остров с уникальной природой, но и территория с серьезным инвестиционным потенциалом. Более 450 инвестиционных проектов предложено потенциальным инвесторам. Этот поезд позволяет познакомиться москвичам, гостям столицы из других регионов с возможностями наших островов, заинтересоваться и приехать к нам развивать эти проекты. И мы говорим большое спасибо за это», - прокомментировал торжественный запуск состава исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области - руководитель представительства Сахалинской области при Правительстве РФ Александр Ремезов.

«Россия прекрасна, но пройдя по этому поезду понимаешь, что самой большой ее драгоценностью является Дальний Восток. Дальний Восток занимает 40% территории нашей страны, и каждый вагон этого поезда передает энергию людей, природы, глубину истории, цивилизации, которая там зарождалась и с которой начиналось величие нашей страны. Хочу поздравить креативную команду этого проекта и команду Московского метрополитена, а главное - самих москвичей с тем, что им повезло прикоснуться к этому чуду, чуду Дальнего Востока. Очень надеюсь, что это прикосновение зародит в москвичах желание побывать там», – поделился впечатлениями Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ещё три вагона поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона смогут узнать всю информацию о программе «Дальневосточный гектар» и сделать селфи на фоне своего «будущего участка». Второй вагон рассказывает о возможностях учёбы и трудоустройства на Дальнем Востоке. Вагоны представляет Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Отдельный вагон подготовлен при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В нем представлена информация о ключевых для одиннадцати регионов ДФО заповедниках, экотропах, «зелёных» маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу Дальнего Востока и её обитателей.

Интересно, что состав представляет собой богатую медиатеку. С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры метро могут ознакомиться с видеороликами о туристическом и промышленном потенциале регионов Дальнего Востока. В общей сложности представлено более 40 роликов. Тематический поезд примечателен и тем, что в нём будут звучать голоса новых дикторов – победителей конкурса «Голос метро».