"Грушевый сад" в Новотроицком откроют с холодами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядчик завершает работы по благоустройству общественного пространства в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Объект в ходе рабочей поездки в Анивский район проинспектировал Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Строители хорошо постарались. Уверен, жителям понравится новый сквер. Очень важно, что пространства для благоустройства выбирают сами сахалинцы и курильчане. Это большая, нужная работа, которую мы обязательно продолжим и в следующем году, – отметил Валерий Лимаренко.

Подрядчик приступил к работам летом этого года. За это время проведены масштабные изменения, при этом сохранены плодовые деревья.

– Здесь были заросли, трава выше человеческого роста. Мы все скосили, убрали бытовой мусор, распланировали территорию. Уплотнили основание, уложили плитку, сейчас осталось поставить только освещение. Светильники ждем с материка, груз задержался из-за проблем завода-изготовителя, вызванных пандемией. До конца месяца рассчитываем их получить и в декабре откроем сквер, – рассказал генеральный директор компании-подрядчика Тигран Арутюнян.

– Мне очень нравится, как сделали работу. У меня маленький ребенок. В селе таких мест немного, поэтому будем часто здесь гулять. Очень удобно с коляской по дорожкам ходить и очень красиво, особенно когда грушевые деревья будут цвести и плодоносить, – поделилась жительница Новотроицкого Александра Самойлова.

Отметим, всего в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на Сахалине и Курилах благоустроят 39 общественных пространств. В следующем году в регионе приступят к реализации новых проектов, которые набрали наибольшее число голосов островитян.