Сахалинцам и курильчанам предлагают высказать свое мнение по раздельному сбору мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство природных ресурсов и экологии РФ проводит всероссийский опрос об отношении жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов. Принять участие в нем могут сахалинцы и курильчане, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В частности, жителям предлагается высказать мнение о том, нужно ли разделять отходы, поделиться информацией об участии в этом процессе и существующих пока сложностях, а также предложить свои идеи, как повысить эффективность раздельного сбора мусора.
Полученные данные должны помочь усовершенствовать систему обращения с отходами. Пройти опрос можно по ссылке на сайте федерального ведомства: http://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/.
Напомним, раздельный сбор мусора в Сахалинской области внедрили в июле 2021 года. Начали с Южно-Сахалинска. На территории городского округа установили 449 синих сетчатых контейнеров, до конца года планируется поставить еще 105 емкостей. Они предназначены для складирования пластиковых бутылок, флаконов от бытовой химии, стекла, алюминиевых и металлических банок. С июля по октябрь собрано около 290 тонн отходов из сетчатых емкостей.
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