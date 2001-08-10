Сахалинцам и курильчанам предлагают высказать свое мнение по раздельному сбору мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство природных ресурсов и экологии РФ проводит всероссийский опрос об отношении жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов. Принять участие в нем могут сахалинцы и курильчане, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В частности, жителям предлагается высказать мнение о том, нужно ли разделять отходы, поделиться информацией об участии в этом процессе и существующих пока сложностях, а также предложить свои идеи, как повысить эффективность раздельного сбора мусора.

Полученные данные должны помочь усовершенствовать систему обращения с отходами. Пройти опрос можно по ссылке на сайте федерального ведомства: http://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/.

Напомним, раздельный сбор мусора в Сахалинской области внедрили в июле 2021 года. Начали с Южно-Сахалинска. На территории городского округа установили 449 синих сетчатых контейнеров, до конца года планируется поставить еще 105 емкостей. Они предназначены для складирования пластиковых бутылок, флаконов от бытовой химии, стекла, алюминиевых и металлических банок. С июля по октябрь собрано около 290 тонн отходов из сетчатых емкостей.