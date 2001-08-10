Сахалинцам предлагают выбрать села, куда проведут 4G-интернет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают проголосовать за малые населенные пункты (насчитывающие от 100 до 500 жителей), которые планируют обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом уже в 2022 году. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проголосовать необходимо до 15 ноября на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/inet. Также свой голос можно отдать, направив письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, указав свои ФИО, адрес регистрации и наименование населенного пункта, в котором требуется провести 4G-интернет (LTE).
Итоги голосования станут известны уже в декабре - на портале Госуслуг опубликуют список из 2000 деревень, сел, аулов и поселков, в которых появится LTE-связь. А это не менее 10% всех населенных пунктов с количеством жителей до 500 человек. К 2024 году процент возрастет до 30.
По данным на конец октября, в Сахалинской области участие в голосовании приняли порядка 950 человек, в том числе жители сел Старорусское, Новодеревенское, Бошняково.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:45 Сегодня Глава Березняков выслушал вопросы жителей и пообещал на них ответить позже
10:27 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска поздравил полицейский с профессиональным праздником
10:55 Сегодня В Южно-Сахалинске открыт для движения участок дороги Участок автодороги Оноры - Кировское
11:19 Сегодня В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс"
12:12 3 Ноября Сахалинец из ревности до смерти забил сожительницу табуретом
12:22 3 Ноября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку в честь Дня народного единства
13:37 3 Ноября В Южно-Сахалинске скорректировали работу общественных бань на праздниках
15:41 3 Ноября На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске на три дня частично ограничат движение транспорта
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?