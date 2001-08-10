Сахалинцам предлагают выбрать села, куда проведут 4G-интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают проголосовать за малые населенные пункты (насчитывающие от 100 до 500 жителей), которые планируют обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом уже в 2022 году. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проголосовать необходимо до 15 ноября на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/inet. Также свой голос можно отдать, направив письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, указав свои ФИО, адрес регистрации и наименование населенного пункта, в котором требуется провести 4G-интернет (LTE).

Итоги голосования станут известны уже в декабре - на портале Госуслуг опубликуют список из 2000 деревень, сел, аулов и поселков, в которых появится LTE-связь. А это не менее 10% всех населенных пунктов с количеством жителей до 500 человек. К 2024 году процент возрастет до 30.

По данным на конец октября, в Сахалинской области участие в голосовании приняли порядка 950 человек, в том числе жители сел Старорусское, Новодеревенское, Бошняково.