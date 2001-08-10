На Сахалине школьники вручили водителям памятки о соблюдении ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ГИБДД, совместно с юными инспекторами движения школы №1, города Долинска на площади им. Чехова провели профилактическую акцию "Уступи дорогу пешеходу!", рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В ходе акции, автоинспекторы напоминали водителям о правилах поведения вблизи пешеходных переходов, использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Далее, сотрудники ГИБДД разъясняли правила проезда пешеходных переходов и необходимость снижения скорости при приближении к образовательным организациям. Взрослых предупредили, что в силу своего возраста дети не осознают опасность неожиданного появления на проезжей части и не умеют оценивать расстояние до приближающегося транспорта, поэтому водителям всегда нужно быть бдительными за рулём автомобиля.

Прежде всего, водители обязаны помнить, что в соответствии с Правилами дорожного движения РФ пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах во время перехода проезжей части в местах, обозначенных разметкой и знаками, как нерегулируемый пешеходный переход, так и на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора или регулировщика.

В завершении, школьники и сотрудники ГИБДД вручали памятки водителям с просьбой быть вежливыми на дороге и уважать других участников дорожного движения.