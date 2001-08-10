Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2021
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10:15, | Новости общества Сахалина и Курил

"Союз женщин" предложил провести для южно-сахалинских школьников конкурс к 75-летию региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2022 году Сахалинской области исполняется 75 лет. И в честь такого праздника Южно-Сахалинское отделение СРО ООГО "Союз женщин России" выдвинуло инициативу о проведении масштабного конкурса для школьников Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в организации.

15 ноября 2021 года в Областной библиотеке состоится брифинг о старте конкурса "75 необычных историй Южно-Сахалинска", в котором примут участие ученики 5-11 классов. Школьникам будет необходимо написать очерк, рассказ, эссе о выдающихся родственниках, любимом уголке островной столицы или о жителе Южно-Сахалинска, который стал для них примером или настоящим героем. Лучшие творческие работы войдут в одноимённую книгу.

Главными целями конкурса стали: сохранение традиций написания самостоятельной творческой работы, создание мотивации для изучения возможностей русского языка путём освоения литературных жанров, а также пробуждение интереса к истории родного края, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Конкурс пройдёт в 4 этапа и первый из них пройдёт уже 15 ноября.

По завершению всех этапов состоится церемония награждения и презентация книги "75 необычных историй Южно-Сахалинска" на базе Сахалинского театра кукол. 

Место проведения: малый зал областной библиотеки, начало в 14:00.

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