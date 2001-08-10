Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2021
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09:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Имя полицейского, погибшего во время несения службы, увековечили в Благовещенске

Имя полицейского, погибшего во время несения службы, увековечили в Благовещенске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 ноября в Благовещенске на мемориальный комплекс амурского УМВД России нанесли имя Вячеслав Шевалье, лейтенанта полиции, погибшего при исполнении служебного долга сообщает ИА "ПортАмур".

Трагедия произошла в сентябре этого года: Вячеслав пытался задержать наркокурьера, но тот не остановился и сбил полицейского, который от полученных травм скончался на месте. Позже преступника задержали в Еврейской автономной области.

У погибшего полицейского остались жена и двое маленьких детей.  Открытие надписи на мемориале приурочили к тематической дате - Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Во время мероприятия возложили цветы и провели минуту молчания, сообщает информационное агентство.

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