ВТБ на Сахалине на 19% нарастил розничный кредитный портфель
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в Сахалинской области вырос на 19% и по итогам девяти месяцев составил 21,9 млрд рублей. Опережающую динамику продемонстрировали кредиты наличными: за январь-сентябрь портфель по ним увеличился на 23%, до 11,3 млрд рублей. Ипотечный портфель прибавил 15% и сформировался в размере 9,7 млрд рублей.
Портфель средств частных клиентов ВТБ в регионе на 1 октября превысил 26,7 млрд рублей (+2%). Почти треть из них пришлась на инвестинструменты: их объем за отчетный период вырос на 28%, до 8,2 млрд рублей.
За январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям Сахалина кредитов на сумму 8,7 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста выдач стали кредиты наличными: объем продаж по данному продукту увеличился в 1,8 раза, до 5,5 млрд рублей. В виде ипотечных кредитов сахалинские клиенты ВТБ получили 3,1 млрд рублей, здесь рост 17%.
- В третьем квартале сахалинцы увеличили спрос на кредиты: и потребительские, и на приобретение недвижимости. Спрос на ипотеку достиг рекордных значений в сентябре - на него повлиял не только сезонный фактор, но и предпринятое банком снижение ставок. Наиболее популярной из субсидируемых государством программ остается Дальневосточная ипотека: спрос по ней после обнуления ставки у нас вырос более чем в полтора раза. Также в отчетном периоде мы уделили большое внимание работе с пенсионерами. Для них были предложены специальные «приветственные» условия при переводе пенсий в ВТБ, а также бесплатная страховка от мошеннических действий, - прокомментировал управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.
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