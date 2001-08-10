Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2021
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12:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине вновь созревает клубника и распускаются одуванчики

На Сахалине вновь созревает клубника и распускаются одуванчики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за аномально тепой ноябрьской погоды на Сахалине вновь распустились одуванчики с ромашками и начала созревать клубника на приусадебных участках, пишет ASTV.RU

Снимком покрасневшей на осеннем солнце клубники поделился со своими подписчиками в Instagram депутат гордумы Александр Анистратов, пишет сайт.

В первых числах ноября горожане наблюдали ромашки и одуванчики. Росгидромет предупреждал, что температура воздуха в ноябре на Сахалине отклонится от нормы. Значения превысят среднемесячные примерно на 1-2 градуса. Вместе с тем тёплую погоду во втором месяце осени спрогнозировали в Хабаровском и Приморском краях.

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