Два молодых сахалинца оказались серийными ворами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержаны двое граждан, подозреваемых в серии краж: 18-летний житель села Троицкое, ранее уже неоднократно судимый за угоны и 17-летний житель областного центра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что молодые люди, находясь в преступном сговоре, преимущественно в вечернее время передвигались на своем автомобиле по Южно-Сахалинску, высматривая транспортные средства, которые можно разукомплектовать или постройки из которых можно похитить ценное имущество. Таким образом они орудовали в период с середины сентября по начало октября.

В основном фигуранты высматривали грузовые автомобили, с которых снимали аккумуляторы и впоследствии сдавали на металлолом. В одном случае они взломали навесной замок на гараже, откуда похитили инструменты стоимостью 35 тысяч рублей. В другом, помимо хищения аккумулятора, приникли в салон, откуда похитили инструменты с ущербом в 101 тысячу рублей. С территории дома по улице Полевой областного центра злоумышленники похитили мопед, стоимостью 27 тысяч рублей.

Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили причастность указанных граждан к семи имущественным преступлениям.