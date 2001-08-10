Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку в честь Дня народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ярмарочная торговля приурочена к празднованию Дня народного единства. Тематическая ярмарка пройдет на торговой площадке южнее ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106а) с 10.00 до 15.00 час, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ярмарке будет представлена продукция сахалинских производителей: АО "Мерси Агро Сахалин", АО "Птицефабрика "Островная", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", ООО "Янтарное", ООО "Феникс", ООО "Приток" и ООО "Санэс", ИП Зинаков О.В., ИП Ефимов А.Ф. В широком ассортименте - рыба и консервы, мясо, молоко и молочная продукция, сезонные овощи, яйцо, полуфабрикаты, выпечка и разнообразные кондитерские изделия.

Кроме того, для гостей организуют национальную выставку от региональной общественной организации Ассамблея народов Сахалинской области, где также представят блюда народной кухни и продукцию от кыргызской, армянской, узбекской и алтайской диаспор.