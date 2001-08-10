На Сахалине появится молодежная лаборатория

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках нацпроекта "Наука и университеты" в 2021 году в России создадут 120 молодежных лабораторий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Конкурсный отбор среди научных организаций и вузов проходил с июля по сентябрь 2021 года. Основным условием участия в нем было создание лаборатории, возраст руководителя которой не должен превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%.

Организатором конкурса выступило Минобрнауки России. Заявки прошли экспертизу Российской академии наук. Победителями отбора стала 81 организация. Создание и открытие новых лабораторий в них стартовало с 1 октября.

– В Год науки и технологий, объявленный президентом, в России появится 120 молодежных лабораторий. Они будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовывать новые стратегические инициативы, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что до 2024 года правительство планирует организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 млрд рублей ежегодно.

На Сахалине будет работать лаборатория электрохимических источников тока для возобновляемой энергетики. Она откроется на базе СахГУ в рамках деятельности научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития». Островной госуниверситет в нем возглавил блок по водородным технологиям.

– Проект реализуется в партнерстве с Институтом проблем химической физики РАН при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Министерство в этом году провело конкурс на создание молодежных лабораторий в научно-образовательных центрах, мы подали заявку и признаны одним из победителей конкурса. Итогом стала многомиллионная субсидия из федерального бюджета, рассчитанная на три года, ­– рассказала исполняющая обязанности ректора СахГУ Мария Ганченкова.

В лаборатории будут проводится исследования и создаваться опытные образцы электрохимических источников энергии на основе водорода. По словам Ганченковой, университет разрабатывает целый ряд стратегических проектов, куда входит водородная энергетика, на которую делает ставку островной регион. По этому направлению область может обеспечить себе приоритет в России.