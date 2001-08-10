Выходные в сахалинском зоопарке: гостям покажут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящие праздничные дни специалисты зоопарка подготовили насыщенную культурную программу для всех желающих, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения.

4 ноября

- 12:00 - Экскурсия выходного дня "Марафон насекомых", 5+. Во время экскурсии слушатели познакомятся с одним из самых многочисленных классов животных, увидят их необычайно разнообразные формы. Узнают, у каких насекомых уши расположены на передних лапах, кто из насекомых способен поворачивать голову в разные стороны, и какие тараканы могут издавать шипящие звуки. В ходе экскурсии ребятам предложат подержать настоящих насекомых.

- 14:00 - Мастер-класс "Народов много - страна одна", посвященный Дню народного единства, 5+.ю Во время мастер-класса участники научатся своими руками изготавливать брошь с символикой российского триколора из подручных материалов (репсовой ленты, фетра, бусин, булавки, клея).

Готовая брошь станет отличным украшением или подарком самым близким людям.

Мероприятие рассчитано для детей 5-10 лет. Материалы предоставляются организаторами мастер-класса.

6 ноября

- 12:00 - Экскурсия выходного дня "Как животные готовятся к зиме", 5+. Во время экскурсии заведующий сектором млекопитающих Надежда Кондратьева познакомит слушателей с представителями класса млекопитающих - бурыми медведями, енотовидными собаками, волками и лисами. Специалист расскажет, как эти животные готовятся к зиме, об их физиологических изменениях, сезонной смене рациона, дополнительном уходе и утеплении вольеров.

7 ноября

- 12:00 - Показательное кормление попугаев, 3+. Узнать, чем питается экзотическая птица в условиях зоопарка и какой фрукт является самым любимым лакомством, смогут все желающие во время показательного кормления. Специалисты зоопарка расскажут о принципах их питания в дикой среде и в условиях зоопарка.

- 14:00 - Праздник "Лесные зверушки в гостях у Петрушки", 4+. Во время мероприятия участники на время погрузятся в атмосферу русско-народного творчества, где главным героем предстанет Петрушка. В ходе праздника ребята познакомятся с русскими народными играми: "Лиса и мыши", "Собери морковку", "Пляска с погремушками" тематическими потешками, поговорками и загадками.

Яркая, насыщенная программа под фольклорные мелодии никого не заставит скучать, каждый участник узнает много интересного о животных и будет вовлечён в подвижный игровой сюжет. Самых активных и эрудированных ждут призы от зоопарка.