В мэрию Южно-Сахалинска требуется главный по озеленению города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе "Прием на работу. Конкурсы" http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4346.
Документы принимаются до 30 ноября в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 5).
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