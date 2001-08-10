Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2021
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3 ноября в Южно-Сахалинске в районе ж.д. переезда по ул. Ленина ограничат движение
10:20, | Новости общества Сахалина и Курил

В мэрию Южно-Сахалинска требуется главный по озеленению города

В мэрию Южно-Сахалинска требуется главный по озеленению города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе "Прием на работу. Конкурсы" http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4346.

Документы принимаются до 30 ноября в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 5).

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