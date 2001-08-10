В Сахалинской области в очередной раз озаботились нехваткой медицинских кадров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На совещании с руководителями регионального правительства, где подвели итоги за три квартала 2021 года, губернатор обратил внимание на вопрос доступности медицинской помощи на островах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сегодня укомплектованность врачебным составом в амбулаторно-поликлиническом звене Сахалинской области – одна из самых высоких по стране.
– Тем не менее, люди рассказывают мне, что не могут быстро получить помощь узких специалистов. Для решения этой задачи необходимо использовать все ресурсы островного здравоохранения, – сказал Валерий Лимаренко.
С ноября количество приемов узких специалистов в поликлиниках будет увеличено. Чтобы обеспечить необходимое количество врачей, пересмотрят условия работы призывных комиссий. Сегодня, чтобы проверять здоровье новобранцев, специалисты из поликлиник на длительное время привлекаются из поликлиник. Таким образом, другие пациенты лишаются возможности попасть на прием, нарушается единый медицинский цикл в учреждении.
– Чтобы сократить временные потери, медосмотры призывников будут организованы сразу при поликлиниках. В этом случае специалист не выпадет из лечебного процесса, и будет обеспечен мультидисциплинарный подход в любом медицинском мероприятии, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Резерв возможностей также остается в приведении штатного расписания к потребностям медицинского учреждения. Будет пересмотрена занятость сотрудников, и при необходимости специалисты будут направляться на проблемные участки работы.
Для лечебных учреждений в небольших населенных пунктах метод замещения специалистов не всегда применим. По нормативам Минздрава РФ количество врачей и узких специалистов рассчитывается, исходя из численности жителей. В таких случаях будут шире использоваться возможности телемедицины. Уже сейчас благодаря цифровым технологиям организуются онлайн-консультации между сельскими ФАПами и районными больницами. Количество телемедицинских приемов будет наращиваться, в том числе и между областными и федеральными медучреждениями.
В этом году 117 докторов повысили квалификацию на Сахалине с привлечением специалистов федерального уровня. Обучение организовано по разным профилям – хирургия, педиатрия, онкология, гастроэнтерология, эпидемиология, офтальмология, оториноларингология, травматология, урология.
По программе «Сестра милосердия» ведется подготовка младшего медицинского персонала. 112 сахалинцев прошли обучение на базе медицинского колледжа.
На островах открылись 14 центров современной диагностики. Углубленное обследование доступно не только жителям Южно-Сахалинска, но и при центральных районных больницах в Тымовском, Долинске, Ногликах, Охе, Поронайске, Углегорске, Холмске, Южно-Курильске. С начала года современную диагностику прошли свыше 45 тысяч сахалинцев и курильчан
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