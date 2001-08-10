Областной Госстройнадзор проверил качество строящегося жилья в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области произвели приемку квартир в строящихся домах в Поронайске. В приемке приняли участие будущие жильцы пятиэтажек, которые заселятся в новое жилье уже в конце этого года.

Строительство пятиэтажек по улице Торговая и улице Совхозная находится в стадии завершения. Строители завершают внутреннюю отделку квартир, параллельно приводя в порядок придомовые территории. Во дворах уже высажены деревья, появилось асфальтобетонное покрытие, по улице Совхозной - площадка с уличными тренажерами и детским игровым комплексом. По улице Торговой рабочие приступили к благоустройству детской игровой зоны. Она, как и площадка по улице Совхозной, будет иметь резиновое покрытие и игровой комплекс для детей разных возрастов.

Помимо придомовых территорий специалисты инспекции и жильцы проверили квартиры. В ходе осмотра будущие новоселы смогли задать вопросы, высказать свои замечания и пожелания строителям. Инспекторы выявили ряд замечаний, на которые было указано застройщикам для устранения в кратчайшие сроки. После их устранения и по завершению итоговой проверки застройщику будет выдано заключение о соответствии построенного объекта для дальнейшего ввода в эксплуатацию.

- Очень хорошо, что удалось посетить свою будущую квартиру. В целом, она мне понравилась, светлая, теплая, просторные комнаты. Порадовало, что имеется вся сантехника, электроплита, водонагреватель не только в ванной комнате, но и на кухне, установлена хорошая входная дверь, - поделилась впечатлениями о квартире, расположенной в доме по улице Совхозной, жительница Поронайска Лариса Нечай.

Строительство пятиэтажек по улице Торговая и улице Совхозная ведется в рамках программы «Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем». Новые квартиры в них получат граждане, проживающие в аварийном жилье в районном центре и сельских населенных пунктах. В общей сложности в два многоквартирных дома въедут 85 семей.