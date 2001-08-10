Власти Южно-Сахалинска встретились с жителями Хомутово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе вице-мэра Александра Гринберга состоялся выездной прием для жителей Хомутово и Лиственничного. Горожане смогли задать вопросы представителям структурных подразделений администрации города и ресурсоснабжающих организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В основном, жители озвучивали вопросы, связанные с благоустройством, дорожным хозяйством и работой общественного транспорта. Все обращения взяты на контроль администрацией города. Ряд поручений руководители и специалисты профильных ведомств решили на месте.

Так, одна из жительниц поинтересовалась освещением участка дороги. По словам женщины, расположенный в районе поворота на Лиственничное столб продолжительное время стоит без фонаря. Александр Гринберг заверил, что освещение буде восстановлено в ближайшее время.

Жители Весточки выразил опасение, связанное с переходом автобуса, курсирующего из Южно-Сахалинска в Охотское, на зимнее расписание. Горожане переживают, что существующее транспортное сообщение не справится с потоком пассажиров: особенно в период, когда наступит сезон зимней рыбалки. Курирующий вице-мэр пообещал оказать всестороннею поддержку в этом вопросе. Для создания удобного графика общественного транспорта будет проведен опрос жителей, где все смогут высказаться о желаемом расписании. В дальнейшем оно будет передано в областное министерство транспорта, курирующее межмуниципальные рейсы.

Также один из инициативных горожан обратил внимание представителей муниципалитета на необходимость благоустройства территории, прилегающей к дому культуры в Хомутово. На встрече было решено провести асфальтирование площадки в следующем строительном сезоне.

Отметим, во время выездных встреч горожане имеют возможность получить разъяснения и консультации, не покидая населенных пунктов. Во многих случаях вопросы удается решить на местах. Другие обращения, требующие дополнительной проработки, рассматриваются в положенные сроки.