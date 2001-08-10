Еще 40 общественных пространств благоустроят в Сахалинской области до конца года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко поручил ускорить работы, которые проводятся в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Благоустройство уже завершено на 24 объектах, на остальных должны закончить в ближайшее время, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Очень важно, что пространства для благоустройства выбирают сами жители, - отметил Валерий Лимаренко. - В результате в районах появляются новые места притяжения, где можно провести время с семьей и друзьями. Это большая, нужная работа, которую мы обязательно продолжим и в следующем году.
Лидером в по количеству планируемых к ремонту общественных пространств в этом году стал Анивский район. Здесь уже благоустроили 4 сквера, работы на еще четырех будут завершены к 15 ноября.
– Приятно видеть, как преображается пространство вокруг. Сразу хочется больше гулять, исследовать новые скверы и аллеи. На мой взгляд, важно, что не только обновляют ранее построенные скверы, но и благоустраивают новые, вместо пустырей, - поделилась жительница Анивы Виктория Кузнецова.
Масштабные работы по благоустройству в этом году проводились по всему региону. К примеру, в Долинске обновили парк «Дружбы», в Невельске – сквер памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, в Смирных – зону рекреационного назначения городского парка, в Корсакове обустроили сквер семьи, любви и верности. В селе Новотроицкое Анивского района совсем скоро появится сквер «Грушевый сад».
Одним из крупных объектов этого года в Южно-Сахалинске стал открывшийся в июне сквер Пограничников, благоустройство которого началось в 2020 году. После завершения масштабных работ, проведенных в 2 этапа, пространство значительно преобразилось. Теперь это самое посещаемое место микрорайона.
– Ключевой задачей нацпроекта является повышение уровня комфорта городской среды для проживания. С 2017 года в области отремонтировано 117 общественных пространств. Работы проводятся не только в районных центрах, но и в селах. Благоустраиваются площади, скверы, пешеходные зоны, территории возле домов культуры и библиотек, пустыри превращаются в зоны отдыха, – рассказал исполняющий обязанности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Федоров.
В следующем году на Сахалине и Курилах приступят к реализации новых проектов, которые набрали наибольшее число голосов островитян
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