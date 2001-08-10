Главный федеральный инспектор по Сахалинской области посетил Анивский район

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе с рабочим визитом побывал главный федеральный инспектор по Сахалинской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Иван Терентьев, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

В поездке по району его сопровождал и.о. прокурора Анивского городского округа Виталий Абрамов и исполняющая обязанности главы Анивского городского округа Светлана Швец. Во время рабочей встречи руководители обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности муниципального образования и имеющиеся проблемные вопросы.

Программа визита главного федерального инспектора была довольно насыщенной. Руководитель провел встречи по обращениям граждан в приёмную президента Росси Владимира Путина. Анивчане обратились за помощью по вопросам медицинского обслуживания в выходные дни и в вечернее время, газификации домовладений, отсутствия тепла, благоустройства территории центральной районной больницы, качества воды.

Прежде, чем провести приём граждан, Иван Терентьев лично посетил объекты, по поводу которых поступали сообщения жителей Анивского района.

— Хочу отметить, что районная администрация во главе с Светланой Михайловной нацелена на выполнение всех поставленных задач по развитию территории. Важно, что район участвует практически во всех федеральных программах, которые способствуют улучшению жизни населения, - отметил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев.

После инспекции по Анивскому району главный федеральный инспектор провёл личный приём граждан. Все обращения взяты в работу и находятся под пристальным вниманием районного прокурора. Решения будут приняты в ближайшее время. К работе также привлечены специалисты администрации Анивского городского округа, руководители управляющих компаний, главный врач ЦРБ и начальник ОМВД по Анивскому городскому округу.