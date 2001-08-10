В Южно-Сахалинске назначен руководитель территории села Березняки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С сегодняшнего дня вступил в должность и приступил к исполнению обязанностей начальник отдела по управлению селом Березняки Владислав Рукосуев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отдел по управлению селом Березняки входит в структуру департамента городского хозяйства. В задачи руководителя в том числе входит взаимодействие с жителями по всем возникающим вопросам и работа со структурами администрации по их решению, определение потребностей для повышения качества проживания граждан.
Обратиться в отдел можно лично по адресу: с. Березняки, ул. Крайняя, 8А (Дом культуры) или по телефону: 510-281.
До назначения в администрацию областного центра Владислав Рукосуев служил в органах внутренних дел. За 11 лет прошел службу от оперуполномоченного уголовного розыска до руководящих должностей в структуре органов внутренних дел в Иваново, Холмске, Южно-Сахалинске. До настоящего времени занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Сахалинской области. Неоднократно поощрялся за достигнутые результаты в службе. Награжден медалью "За отличие в службе" III, II, I степеней, медалью "За доблесть в службе", медалью "За боевое содружество", нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД".
Родился 25 августа 1979 года в г. Иваново Ивановской области. Женат, воспитывает троих детей.
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