В Южно-Сахалинске неизвестные продолжают портить муниципальное имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автобусные павильоны разбивают, наклеивают на них объявления, переворачивают установленные рядом урны для мусора. Всего в маршрутную сеть города входят 303 остановочных пункта, 245 из них оборудованы павильонами. В этом году было зафиксировано несколько случаев разбития стекол, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Сергей Федорук, мониторинг состояния объектов ведется на постоянной основе. Помимо ремонтных работ, осуществляется очистка остановочных пунктов от мусора. Кроме того, периодически с объектов удаляются различные надписи, рисунки и рекламные листовки. С наступлением минусовых температур удалять надписи становится еще сложнее - для этого необходимо применять специальные средства.

Отметим, что восстановление проводится за счет городского бюджета. Например, замена одного стекла автобусного павильона обходится муниципальной казне приблизительно в 40 тысяч рублей. Эти деньги можно было пустить на дальнейшее благоустройство города.

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз призывает горожан бережно относиться к объектам городской инфраструктуры. Сообщить о фактах вандализма, порчи элементов остановочных пунктов, а также о ненадлежащем обслуживании павильонов можно в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300‑475.