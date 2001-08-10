27 октября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации МКП "Городской водоканал", в связи с ремонтными работами на сети водопровода с 22.00 26 октября до 02. 00 27 октября будет отключена подача холодной воды по ул. Ленина, 3, 3А, 3Б.

Также 27 октября с 14.00 до 18.00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в районе Владимировки от ул. Железнодорожной до ул. Некрасова, а также в домах по ул. Керамической, Холмской, Холмскому шоссе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.