Тихоокеанское
информационное агентство
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11:07, | Новости общества Сахалина и Курил

В Хомутово состоится встреча с населением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей планировочного района Хомутово, Октябрьского, Лиственничного и Весточки приглашают на встречу с вице-мэром Александром Гринбергом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в четверг, 28 октября, в здании отдела по управлению территорией Хомутово по адресу: 2-я Центральная, 39. Начало в 18.30.

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