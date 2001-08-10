В Южно-Сахалинске проходит ежегодный конкурс "Женщина года"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в конкурсе принимают участие 25 южносахалинок. Все горожанки с активной жизненной позицией и готовы рассказать о своих успехах и достижениях, которыми они вносят вклад в развитие Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Перед итоговым заседанием конкурсной комиссии проводится презентация, во время которой каждая конкурсантка должна представить свою визитную карточку, рассказав о достижениях, и убедить конкурсное жюри, почему именно она достойна звания "Женщина года" в той или иной номинации.
Напомним, конкурс проводится по шести номинациям: "Лидер общественного движения", "Деловая женщина", "Сестра милосердия", "Сердце отдаю детям", "Культура и духовность" и "Хранительница семейного очага".
Каждая из участниц выступила перед жюри и рассказала о своей работе, проектах и инициативах.
Одна из участниц номинации "Деловая женщина" Ольга Паюсова рассказала, что буквально некоторое время назад не могла и представить, что окажется на этом конкурсе. Много лет она работала в офисе. И в 2020 году решила рискнуть и открыть свое дело - фитнес-клуб для женщин, а теперь хочет рассказать об этом опыте. Вдохновение Ольга черпает от позитивных посетительниц фитес-клуба.
В номинации "Сестра милосердия" участвует специалист по социальной работе ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области" Виктория Хуриева. Ее цель - рассказать о работе социальных работников, которая возможно и не видна широкому кругу, но очень важна для людей с ограниченными возможностями здоровья. Виктория Хуриева из династии сурдопереводчиков, с людьми, испытывающими проблемы со слухом, она работает более 30 лет.
Также среди участниц есть воспитатели детских садов, педагоги городских школ, домохозяйки, экскурсовод.
Итоги конкурса "Женщина года" традиционно подведут в ноябре, в преддверии празднования Дня матери.
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