Чтобы заставить углегорские власти починить крышу, пришлось вмешаться прокуратуре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорской городской прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина по вопросу длительного не завершения ремонта крыши дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Установлено, что в марте 2021 года в результате обследования чердачных помещений и кровли многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Мира пгт. Шахтёрск, проведенного специалистами МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа выявлен ряд недостатков, для устранения которых требуется произвести комплекс работ по устройству карнизных свесов, выводу канализационных труб на крышу, утеплению чердачного перекрытия крыши, установке на слуховых окнах оконных створок.

По итогам обследования, проведённого в августе 2021 года после обращения заявительницы в прокуратуру, Углегорской городской прокуратурой совместно со специалистами МКУ «Управление капитального строительства», ООО УК «Бумажник», Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области выявлены аналогичные недостатки.

Таким образом, по состоянию на август 2021 года ни органом местного самоуправления, ни управляющей организацией какие-либо меры, направленные на устранение данных недостатков не приняты.

Кроме того, органом местного самоуправления длительное время не приняты меры к мониторингу технического состояния крыши, определению необходимости включения работ по её ремонту в программу капитального ремонта.

В связи с этим, в адрес и.о. мэра Углегорского городского округа, руководителю ООО УК «ЖилЦентр» внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства.

По результатам их рассмотрения управляющей организацией выполнены работы с целью подготовки дома к осенне-зимнему периоду, органом местного самоуправления в Министерство ЖКХ Сахалинской области направлены документы для решения вопроса о включении дома в региональную программу капитального ремонта.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Углегорской городской прокуратуры.