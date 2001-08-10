Чтобы заставить углегорские власти починить крышу, пришлось вмешаться прокуратуре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Углегорской городской прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина по вопросу длительного не завершения ремонта крыши дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Установлено, что в марте 2021 года в результате обследования чердачных помещений и кровли многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Мира пгт. Шахтёрск, проведенного специалистами МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа выявлен ряд недостатков, для устранения которых требуется произвести комплекс работ по устройству карнизных свесов, выводу канализационных труб на крышу, утеплению чердачного перекрытия крыши, установке на слуховых окнах оконных створок.
По итогам обследования, проведённого в августе 2021 года после обращения заявительницы в прокуратуру, Углегорской городской прокуратурой совместно со специалистами МКУ «Управление капитального строительства», ООО УК «Бумажник», Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области выявлены аналогичные недостатки.
Таким образом, по состоянию на август 2021 года ни органом местного самоуправления, ни управляющей организацией какие-либо меры, направленные на устранение данных недостатков не приняты.
Кроме того, органом местного самоуправления длительное время не приняты меры к мониторингу технического состояния крыши, определению необходимости включения работ по её ремонту в программу капитального ремонта.
В связи с этим, в адрес и.о. мэра Углегорского городского округа, руководителю ООО УК «ЖилЦентр» внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства.
По результатам их рассмотрения управляющей организацией выполнены работы с целью подготовки дома к осенне-зимнему периоду, органом местного самоуправления в Министерство ЖКХ Сахалинской области направлены документы для решения вопроса о включении дома в региональную программу капитального ремонта.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле Углегорской городской прокуратуры.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На Сахалине стартовало народное голосование конкурса "Человек года - 2021"
11:02 Сегодня Южно-сахалинские общественники удостоены памятных знаков губернатора
- 11:07 Сегодня В Хомутово состоится встреча с населением
- 13:39 Сегодня Виды и преимущества промышленных шредеров
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
17:16 21 Октября 22 и 23 октября в Южно-Сахалинске будут продавать камбалу по 85 рублей
14:57 21 Октября В Южно-Сахалинске задержан грабитель
14:56 21 Октября Наркотики, попытка хищения, 16 краж: на Сахалине перед судом предстанет серийный вор
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
14:24 29 Сентября Сахалинец нашел кредитку и к моменту задержания успел потратить более восьми тысяч
Выбор редакции
- 11:17 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет пятая бизнес-конференция "ЮСАБИКО-2021"
- 18:37 22 Октября Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
- 10:02 21 Октября Прокуратура обязала власти Томари поменять окна местной жительнице
- 16:17 20 Октября 15-летнему жителю Южно-Сахалинска срочно нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?