Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Три многоквартирных дома готовятся к сдаче к концу текущего года в Поронайске. Пятиэтажки возводят в рамках программы "Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем". Новые квартиры в них получат граждане, проживающие в аварийном жилье.
Сегодня строящиеся объекты посетил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев. Представители подрядчиков рассказали о проделанных работах. В домах по улице Совхозная и улице Торговая строители уже приступили к внутренней отделке квартир и благоустройству придомовых территорий. По улице Фрунзе в настоящее время ведутся работы по устройству фасада. Осмотрев объекты, Сергей Олонцев высказал свои замечания и потребовал устранить недочеты в кратчайшие сроки.
В общей сложности ключи от новых квартир в домах получат 125 семей. В новое комфортное жилье въедут "аварийщики" из районного центра и сельских населенных пунктов. Заселить участников программы планируется к Новому году.
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