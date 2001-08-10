QR-коды для посещения общественных мест в Сахалинской области вводить не намерены
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией сахалинцам и курильчанам рекомендовано пройти добровольную вакцинацию от коронавируса. Работодателям рекомендуется предоставлять два выходных дня с сохранением заработной платы для сотрудников, чтобы они могли пройти вакцинацию, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно в Сахалинской области вводятся ограничения на время работы предприятий, которые занимаются организацией зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывают услуги общественного питания. Им запрещено работать с 24.00 до 6.00 часов. Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
Уровень коллективного иммунитета на предприятиях общественного питания, сфер образования и здравоохранения, ЖКХ, транспорта и бытового обслуживания, а также социальных служб предлагается поднять до 80 процентов. С этой целью правительство Сахалинской области намерено создавать необходимые условия для удобной вакцинации в нерабочие дни, вплоть до 7 ноября. Прививочные пункты будут работать круглосуточно.
Жителей региона старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, но не сделал прививку и не переболел, призывают соблюдать режим самоизоляции на дому.
Ряд сахалинских предпринимателей вышел с инициативой о премировании жителей старшего поколения, находящихся в зоне риска и желающих привиться. Люди смогут получить единовременную финансовую выплату в размере 1000 рублей. Правила получения этой суммы будут сообщены дополнительно.
Сейчас QR-коды для посещения общественных мест в регионе вводить не намерены. Правительство Сахалинской области отказалось идти по пути, который бы нанес существенный ущерб экономике и местному бизнесу.
Напомним, что в регионе сохраняется режим обязательного ношения масок в общественных местах и общественном транспорте, а также необходимость соблюдения социальной дистанции.
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