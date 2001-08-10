Около двух тысяч счетов сахалинцев арестовали за долги перед энергетиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за неоплаченных долгов за потребленную электроэнергию в настоящее время службой судебных приставов Сахалинской области заблокировано порядка двух тысяч банковских счетов частных клиентов филиала ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт". Более сорока сахалинцев лишились возможности посетить зарубежье – в их отношении принято процессуальное решение о запрете выезда за пределы РФ, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнергосбыте".

С начала года в суд направлено свыше трех тысяч исков о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию с частных клиентов на общую сумму более 45 млн рублей. С учетом переходящего количества исков прошлого года в 2021 году с неплательщиков уже взыскано свыше 49 млн рублей. В службу судебных приставов направлено 8,5 тысяч судебных решений о взыскании с должников 45,3 млн рублей.

Энергетики напоминают, что платежи должны производиться в соответствии с требованиями жилищного законодательства в полном объеме и своевременно. В противном случае энергокомпания может обратиться в суд, и далее - к судебным приставам за взысканием задолженности в принудительном порядке. При наличии неоплаченного исполнительного документа судебные приставы вправе наложить арест на имущество, банковские счета, заработную плату, а также запретить регистрационные действия с автомобильным транспортом и недвижимостью, вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации.

Чтобы избежать нежелательной встречи с судебными приставами и неприятных последствий неоплаты долга за потребленную электроэнергию "Сахалинэнергосбыт" призывает жителей области вовремя оплачивать потребленные энергоресурсы, а в случае образования задолженности урегулировать ее в досудебном порядке. Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО "ДЭК" по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный).

Оплатить потребленные энергоресурсы можно в офисах ПАО "ДЭК", "Почты России", банковских отделениях и банкоматах, а также с помощью онлайн-способов, указанных на сайте ПАО "ДЭК" в разделе Оплата.