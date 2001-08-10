Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2019 года граждане, которым до выхода на пенсию осталось пять лет и менее, выделены в категорию лиц предпенсионного возраста. Для них сохранен ряд льгот и мер социальной поддержки, которые ранее предоставлялись гражданам только по достижении пенсионного возраста. Также для лиц предпенсионного возраста введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией и гарантиями в области трудовой занятости, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда.

Отметим, что в нынешнем году на Сахалине и Курилах статус предпенсионеров имеют женщины, даты рождения которых приходятся на 1970–1973 годы, и мужчины 1965–1968 годов рождения.

Для предоставления мер социальной поддержки островитянам-предпенсионерам ведомствам необходимо обладать сведениями, что получатели услуг относятся к этой категории граждан. Такую информацию государственные учреждения и работодатели самостоятельно запрашивают в Пенсионном фонде по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому сахалинцам и курильчанам не нужно самим обращаться в ПФР за получением таких справок. Исключение составляют ситуации, когда работодатели не взаимодействуют с ПФР по электронным каналам связи.

В случае, если гражданин желает удостовериться в своем статусе предпенсионера либо хочет иметь подтверждающую справку для личного пользования, то получить ее очень просто. Документ формируется в онлайн-режиме в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и портале Госуслуг. Услуга - "Справка (выписка) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста".

Сведения в документе отражаются на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений персонифицированного учета. В случае несогласия гражданина с информацией, отраженной в справке, следует обратиться в клиентскую службу ПФР. При желании справку можно направить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе "История обращений".

Если гражданин не имеет подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг, то справку о статусе предпенсионера он может получить у своего работодателя и в МФЦ. Данная услуга также предоставляется по понедельникам, вторникам и четвергам в клиентских службах ПФР. Записаться на прием можно через онлайн-сервис "Запись на прием" в личном кабинете на сайте фонда, в мобильном приложении «ПФР Электронные сервисы» и, позвонив в клиентскую службу по месту получения услуги. Телефонные номера указаны на сайте ПФР (регион Сахалинская область) в подразделе "Гражданам".

С начала нынешнего года 710 жителей островов получили справки, подтверждающие, что они являются гражданами предпенсионного возраста.