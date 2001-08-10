Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2021
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09:34, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 20 октября будут продавать камбалу по 85 рублей за кг

В Южно-Сахалинске 20 октября будут продавать камбалу по 85 рублей за кг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую камбалу по доступной цене, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет проводиться сегодня, 20 октября, с 12.00 на площадке около ТЦ "Янтарь" и на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106А). Цена за 1 кг - 85 руб.

 

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