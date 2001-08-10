В Южно-Сахалинске появился дом с газоном на крыше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспериментальная "зеленая крыша" появилась в Южно-Сахалинске, сообщает astv.ru, ссылаясь на главу Центра развития городской среды Василия Вишневского. Василий рассказал о том, что на крыше офисного здания успешно прижились 10 видов растений. А уже со следующего года такие кровли в областном центре легализуются.

О желании начать эксперимент урбанист сообщил еще летом, и за несколько месяцев получил множество критических замечаний и оскорблений. Он объясняет: никто не собирается сносить кровли и делать там клумбы.

По словам Вишневского, Южно-Сахалинск прописал в правила благоустройства условия, по которым "зелёные кровли" признаются составной частью системы компенсационного озеленения. Прошли общественные обсуждения поправок, и со следующего года такой опыт могут начать внедрять по городу.