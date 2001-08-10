На Сахалине предприятие, задолжавшее 14 миллионов, не получило денег за выполнение госконтракта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В межрайоном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств по г. Южно-Сахалинск УФССП России по Сахалинской области находится сводное исполнительное производство о взыскании с должника-организации задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме порядка 14 миллионов рублей.

Погашать задолженность организация не спешила даже после уведомления о возбуждении исполнительного производства и после разъяснения о необходимости выполнения требований исполнительного документа. Невозможность оплаты такой большой суммы долга юридическое лицо объясняло отсутствием денежных средств.

Судебным приставом-исполнителем был проведён мониторинг официального сайта государственных закупок, где было установлено, что организация-должник имеет заключённые контракты с государственными предприятиями г. Южно-Сахалинска. Сотрудниками службы были получены сведения о наличии дебиторской задолженности одного из предприятий перед должником по исполнительному производству, на которую впоследствии было обращено взыскание. Денежные средства поступили на депозитный счет межрайонного отделения судебных приставов, что позволило исполнить требования в полном объёме.