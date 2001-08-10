Южно-сахалинской молодежи рассказали о результатах цифровой трансформации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре состоялась встреча с учащимися сахалинских техникумов, посвященная цифровой трансформации муниципалитета. Молодежи рассказали о положительных эффектах новых технологических решений, которые позволяют оптимизировать процессы, сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Спикером на мероприятии выступил советник мэра по цифровой трансформации города Южно-Сахалинска Дмитрий Стенько. Он отметил, что проект по цифровизации городского хозяйства продолжает стабильное развитие. Положительная динамика отмечается в таких сферах, как «Городское управление», «Инновации для городской среды», «Интеллектуальные системы общественной безопасности» и ещё нескольких категориях.

В настоящее время идет реализация проектов цифровизации в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, архитектуры и градостроительства, культуры. Их основная цель состоит в том, чтобы южносахалинцы могли жить комфортно и безопасно, оперативно получать качественные услуги. Один из положительных примеров цифровизации – перевод муниципальных услуг в электронный вид, в частности оцифрована услуга «Согласование земляных работ». Этот формат значительно упрощает многие процедуры, сокращает трудозатраты и временные потери. Проектом предусмотрены мероприятия, позволяющие вовлечь в управление городом и самих горожан.

– В регионе работает система вовлечения горожан в управление муниципальными вопросами - «Сахалин.Онлайн», с помощью которой можно сообщить и о проблеме, а также высказать свои предложения по тому или иному вопросу. Сигналы оперативно передаются в соответствующие муниципальные структуры и оперативно разрешаются Это также один из результатов цифровой трансформации,– отметил Дмитрий Стенько.

Среди ключевых мероприятий «Умного города» в этом году остается формирование архитектуры «Интеллектуального центра городского управления», развитие «цифрового двойника» города. Напомним, муниципалитет участвует в проекте «Умный город» уже третий год. Согласно индексу цифровизации городского хозяйства «IQ умных городов» Южно-Сахалинск занимает 23 строчку в списке из 94 участников в категории «Большие города» (с численностью от от 100 до 250 тысяч человек). Среди всех городов дальневосточного федерального округа, участвующих в этом масштабном проекте, Южно-Сахалинск является лидером вне зависимости от категорий городов.