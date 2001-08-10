Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2021
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Додь, снег и сильный ветер ожидается в 11-ти районах Сахалинской области 17 октября
17:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Додь, снег и сильный ветер ожидается в 11-ти районах Сахалинской области 17 октября

Додь, снег и сильный ветер ожидается в 11-ти районах Сахалинской области 17 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 октября на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Южно-Курильского, Курильского, Северо – Курильского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируются снег, дождь местами сильный, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
 
18 октября 2021 года на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется усиление ветер до 20-25 м/с. В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и
рекомендации по реагированию.
 
Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона,
находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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