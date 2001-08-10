В Южно-Сахалинске проходит опрос об удовлетворенности жителей ЖКХ, дорогами и общественным транспортом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в опросе населения об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожанам предлагают анонимно ответить на 15 вопросов, касающихся работы общественного транспорта, качества автомобильных дорог, а также указать проблемы в сфере обслуживания жилищного фонда и степень удовлетворенности уровнем организации тепло-, водо-, электроснабжения в доме, содержания дворовой территории.

Результаты опроса ежегодно представляются на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения.

Пройти опрос можно по ссылке на сайте Правительства Сахалинской области: https://sakhalin.gov.ru/?id=514.