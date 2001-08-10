В Южно-Сахалинске отремонтируют стадион возле школы №3

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Сергея Надсадина специалисты администрации Южно-Сахалинска занимаются решением вопроса по приведению в порядок стадиона, который расположен на территории школы №3 в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мэром поставлена задача — организовать благоустроенное спортивное пространство для учеников школы и жителей района.

Стадион был построен в 2014 году. Спортом здесь занимаются не только школьники, он пользуется популярностью у жителей окрестных домов.

За годы эксплуатации покрытие площадок частично износилось, повреждено ограждение, вышло из строя освещение. Встал вопрос обеспечения безопасности, а также организации удобного доступа жителей к спортивным объектам.

Как рассказала директор департамента по делам молодежи и спорту Елена Завязкина, принято решение передать стадион в ведение МАУ «Спорт», которому уже удалось организовать порядок и наладить работу стадиона возле школы №8, который совместно используются для уроков физкультуры и занятий спортом жителей.

Так, в этом году будет отремонтировано ограждение, освещение спортивных объектов, организован пункт охраны.

В работе активно участвует депутат городской Думы по округу Сусанна Адрова. По просьбам жителей будет организован дополнительный вход на стадион с северной стороны. Калитка будет оснащена аналогично калитке на центральном входе: камера и кнопка вызова.

В следующем году будет заменено покрытие спортивных площадок, футбольного поля и беговых дорожек. Также будет установлена система видеонаблюдения