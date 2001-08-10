Сахалинец, задолжавший алименты на полмиллиона, получил десять суток ареста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Сахалинской области, забывший о своих родительских обязательствах, отбудет 10 суток административного ареста, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Корсаковскому району УФССП по Сахалинской области находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментных платежей в размере четвертой части всех видов заработка и иного дохода. Мужчина, зная о своих обязательствах, решение суда игнорировал и мер к погашению задолженности не предпринимал, в связи с чем допустил образование задолженности свыше 500 тысяч рублей.
Судебным приставом-исполнителем было установлено, что сахалинец не имеет официального источника дохода, денежные средства на счетах в кредитных организациях отсутствуют, имуществом, на которое может быть обращено взыскание, гражданин не владеет. Мужчина неоднократно предупреждался представителем закона о привлечении к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Так как должник не начал производить выплаты, судебным приставом-исполнителем был составлен протокол. Постановлением суда гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не забывать о своих родительских обязательствах во избежание применения к ним мер принудительного характера, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.
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