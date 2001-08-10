В Поронайске 16 октября торжественно откроют новый стадион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске завершилось строительство спортивного стадиона. Объект практически готов встретить своих первых посетителей.

В настоящее время рабочие устанавливают трибуны более чем на 200 мест. Сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса "Поронайск-Арена" и спортивной школы Поронайска выполняют озеленение территории стадиона. Для этих целей специалисты поронайского лесничества предоставили 25 саженцев рябины, помощь также оказало МУП "ПКК-1".

Торжественное открытие стадиона запланировано на субботу на 10:00. В честь этого события поронайские спортсмены проведут футбольный матч. Принять участие в церемонии и поболеть за футболистов приглашаются все желающие.

Напомним, что проект строительства стадиона вошел в число победителей по результатам голосования, проводившегося в рамках областной программы "Развитие территорий". На территории стадиона разместились футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину.