На Сахалине увеличат число вакцинированных на предприятиях до 80%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания главным санитарным врачом региона принято решение об ужесточении ограничительных мер, связанных с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сезонный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями специалисты регистрируют, начиная с 40 недели этого года. Тревожные тенденции, по мнению руководителя Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольги Фунтусовой, вызваны недостаточным охватом жителей региона вакцинацией и несоблюдением мер санитарно-эпидемиологического характера – масочного режима, социальной дистанции, ограничением мест посещения массовых мероприятий.
- С понедельника будет осуществляться контроль на всех предприятиях - как проводится утренний фильтр, соблюдаются меры санэпидрежима. Кроме того, будет осуществляться контроль всех выданных предписаний – там, где зарегистрированы очаги новой коронавирусной инфекции. За невыполнение предписаний предусмотрена административная ответственность, - рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
Допуск на объекты культуры - кино, театры для невацинированных граждан будет прекращен. Такая мера будет способствовать предотвращению распространения особо опасной инфекции. Для тех людей, которые побеспокоились о собственном здоровье и сделали прививку, планируется изменить меры по ограничению посещаемости учреждений культуры и искусства. До настоящего времени действует запрет на превышение максимальной посещаемости культурно-массовых мероприятий до 50 %. После введения новых изменений этот показатель будет увеличен до 70% при условии, что все посещающие будут вакцинированы.
- Порядок сейчас отрабатывается. С точки зрения технических средств мы продолжим оповещать всех тех, кто сдал анализы и получил положительный результат – они автоматически будут получать звонок на телефон, - прокомментировал ситуацию министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Все принимаемые меры будут действовать в комплексе с иммунизацией населения. Для снижения распространения заболеваемости необходимо увеличить охват прививками до 80% работающих коллективов. В настоящее время в Сахалинской области имеются все возможности для эффективной вакцинации, во всех районах работают прививочные пункты. Также расширяется доступность иммунобиологических препаратов. Наряду со Спутником V, Спутником Лайт и Гам Ковид Вак у жителей региона есть возможность привиться вакциной ЭпиВак Корона. Данный препарат поступил в количестве 5 700 доз и в настоящее время распространен по всем районам области. Особое внимание уделяется пациентам старшего возраста, которые по всей России являются группой высокого риска по неблагоприятному течению коронавируса Наличие хронических заболеваний, онкологии, сахарного диабета и аллергических заболеваний не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, отметил главный гериатр Сахалинской области Михаил Сушко.
- После вакцинации людям старшего поколения в любом случае следует придерживаться мер безопасности - ношения маски и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, лица старше 60 лет, переболевшие коронавирусом, через 6 месяцев после этого могут пройти вакцинацию. На данный момент в регионе привито порядка 45% от общего числа данной группы, не считая переболевших. Стоит также сказать, что пожилым людям необходимо прививаться в соответствии с графиком профилактических прививок от гриппа и пневмококковой инфекции, - добавил Михаил Сушко.
В целях защиты этой уязвимой группы, непривитых граждан старше 60 лет планируется отстранять от работы. Данные меры будут введены в регионе на следующей неделе после издания соответствующего постановления территориального управления Роспотребнадзора.
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