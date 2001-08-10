Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2021
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15:11, | Новости общества Сахалина и Курил

В Дальнем ограничат подачу холодной воды

В Дальнем ограничат подачу холодной воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП "Городской водоканал" сообщает, что в связи с промывкой квартальных водопроводов в новом микрорайоне Дальнего  будут действовать ограничения подачи холодной воды по улицам: Алых роз, Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Б.Полевого, Монетная, Ударная, Рассветная. 
 
Так, 11, 12, 13 и 14 октября: 
- с 8.30 до 14 часов будет отключена подача холодной воды;
- с 14 до 19.30 часов будет ограничена подача холодной воды на 2-3 этажи. 
 
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40. 
 

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