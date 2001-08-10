Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям областного центра напоминают о возможности пройти диспансеризацию в медицинских учреждениях по месту жительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Только в поликлинике №4 областного центра за прошлый месяц диспансеризацию прошли около тысячи пациентов. Главная цель комплексного обследования- выявить хронические и инфекционные заболевания, в том числе на ранней стадии. Гражданам от 18 лет врачи рекомендуют проходить профилактические медицинские осмотры каждые три года. Если возраст пациента делится на три, значит наступил год его диспансеризации. После 40 лет обследоваться можно ежегодно.

< strong>- Одними из наиболее распространенных являются патологии сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, болезни органов дыхания. Также у многих пациентов нередко обнаруживаются эндокринологические патологии, – рассказала врач-терапевт отделения профилактики поликлиники №4 Анастасия Саблина.

Пройти базовый медицинский осмотр в поликлиниках по месту жительства можно в любой день, кроме воскресенья. Но для более удобного и комфортного обследования выделены среда — c 17.00 до 20.00 и суббота - с 9.00 до 15.00, в это время работа медучреждений ориентирована на диспансеризацию. Возможны корректировки часов приема на усмотрение поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Памятка по прохождению профилактического медицинского осмотра размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.