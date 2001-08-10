Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2021
Сейчас 20:14
72,57|83,93|66,91
На два дня закрывается сквозной проезд по ул. Невельской в Южно-Сахалинске
09:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"

Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств по г. Южно-Сахалинску УФССП России по Сахалинской области посетили реабилитационный  центр детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление", где смогли принять участие в благотворительной осенней ярмарке под названием "Сердце - детям", рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Для сотрудников ведомства и всего реабилитационного центра этот день стал настоящим праздником. А что такое праздник? Конечно же, это положительные эмоции. 

Осенняя ярмарка» началась с праздничного открытия весёлых скоморохов. Далее на празднике появились коробейники со своими товарами, которые они представляли, нахваливалии продавали. Ребята пели задорные песни, читали стихи, танцевали весёлую кадриль, водили хороводы. А русская народная музыка, яркие народные костюмы показали весь колорит народного осеннего гулянья и широту души русского народа.

В ярмарке приняли участие не только дети, педагоги, но и родители, которые играли роль купцов на празднике. Воспитанники детского центра показали несколько творческих номеров и продемонстрировали свои таланты. В конце праздника судебные приставы приняли участие и выиграли праздничный аукцион, где разыгрывался ягодный пирог.

Праздник осенней ярмарки прошёл очень весело и оживленно, с азартом и позитивными эмоциями; интерес к данному мероприятию превзошел все возможные ожидания. Много ярких и незабываемых эмоций и впечатлений принес праздник, как детям, так и взрослым. Организаторы осенней ярмарки выразили огромную благодарность сотрудникам ведомства за активное участие в празднике.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?