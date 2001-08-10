В Южно-Сахалинске заложили фруктовый сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улице Горького в областном центре, на прилегающей территории к зданию СКБ САМИ, высадили саженцы 100 фруктовых деревьев. В мероприятии приняли участие почетные граждане города и Сахалинской области. Акцию приурочили к 75-летию образования островного региона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Инициатива появления в городе нового зеленого пространства принадлежит почетному гражданину Сахалинской области Галине Михайловне Грошевой. Идею поддержали региональное правительство и администрация Южно-Сахалинска.

Яблони, сливы, груши и другие плодовые деревья являются именными. Каждый человек, посадивший саженец, получит сертификат об участии в акции и высадке именного дерева в памятной аллее. Перед началом работ от имени мэра города Сергея Надсадина присутствующих поприветствовал первый вице-мэр, руководитель аппарата Алексей Фризюк.

- Без преувеличения каждый из вас своим трудом внес свой особый большой вклад в развитие нашего города, что подтверждено общественным признанием и наличием звания "почетного гражданина". Сегодняшнее мероприятия станет еще одним знаком признательности ваших заслуг перед городом и областью, – отметил Алексей Фризюк.

С приветственным словом к жителям также обратились директор департамента общественных коммуникаций правительства Сахалинской области Егор Умнов, Архиепископ Южно-Сахалинской и Курильской епархии Никанор. На мероприятии присутствовали представители общественных организаций, объединений патриотической направленности, участники боев за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, известные в городе деятели культуры, работники сферы образования, спорта и др.

Все сорта, которые украсят фруктовый сад, адаптированы к местному климату. Высадка проводилась под контролем специалистов управления охраны окружающей среды и озеленения города. Помощь в проведении работ оказывали волонтеры.

- Я живу в Южно-Сахалинске с 1947 года. Посадил уже много деревьев и очень рад принять участие в очередной полезной акции. В июне деревья будут цвести, а в это место будет приятно просто прийти, отдохнуть, провести время, – сказал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Южно-Сахалинска Василий Николаевич Андреев.